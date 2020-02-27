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Бывший супруг Дженнифер Энистон решил выдать ее секреты

Джастин хочет рассказать о браке с Энистон

сегодня, 17:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Бывший супруг Дженнифер Энистон решил выдать ее секреты

Американский актер Джастин Теру, переживающий кризис в личной и профессиональной жизни, хочет выпустить автобиографическую книгу, в которой расскажет о браке со звездой "Друзей" Дженнифер Энистон.

Известно, что пара познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий" еще в 2011 году, а спустя год объявила о своей помолвке. Брак Энистон и Теру заключили в 2015 году, но прожили вместе всего два года, сохранив при этом, хорошие отношения.

Инсайдер сообщает, что после расставания со звездой "Друзей" Джастин начал писать о себе книгу и не собирался рассказывать об Энистон ничего дурного. Но после того, как сеть вспыхнула новостями о "воссоединении" Дженнифер с первым мужем Брэдом Питтом, Теру решил раскрывать все секреты их брака.

По словам источника, Джастин хочет рассказать, что во время отношений с актрисой он всегда чувствовал себя на втором плане. Он считает, что потратил несколько лет на женщину, сердце которой всегда принадлежало другому мужчине - Брэду Питту. Сначала он сомневался в этом, но, когда увидел, как Энистон и Питт плотно начали общаться, понял, что не ошибался.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 50-летную актрису Дженнифер Энистонзаподозрили в романе с режиссером.


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Источник: https://www.ibtimes.com/truth-about-brad-pitt-jennifer-aniston-freaking-out-over-justin-theroux-releasing-2927595
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