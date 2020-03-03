5 достойных поступков знаменитостей, которые подтверждают их крутизну

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Наверняка приятно быть
знаменитостью, получая всеобщую любовь и признание. Но намного важнее
оставаться человеком в обычных жизненных ситуациях. Например, оказать помощь
утопающему, поднять вопрос о бездомных или отблагодарить тех, кто
помогал тебе на пути к славе.
Предлагаем пять
ошеломляющих историй о достойных поступках звезд, которые в очередной раз
подтверждают их крутизну.
В 1997 году, снявшись в дебютном фильме, Батлер во время пикника увидел тонущего 14-летнего мальчика и сразу же нырнул к нему, чтобы спасти. Несмотря на полученное в процессе ранение, актер достал ребенка на берег, где ему сделали искусственное дыхание. За храбрость Батлера наградили почетной королевской грамотой.
Актерский путь Клуни был трудным и отчаянным, но на протяжении многих лет преданные друзья поддерживали его в любых ситуациях. Добившись успеха, актер подарил каждому из своих 14 друзей по черному чемодану с миллионом долларов в каждом из них. Так он решил отблагодарить их за многолетнюю дружбу.
Певица хотела привлечь внимание общества к проблемам бездомных, поэтому пригласила одного из них пойти вместе с ней на церемонию вручения музыкальной премии. Он принял от ее имени награду "Видео года" и рассказал о жизни бездомных на большую аудиторию. После мероприятия Сайрус оплатила ему дорогу домой и дала денег для начала новой жизни.
С целью поднять вопрос необходимости ранней диагностики ВИЧ и убедить людей сдавать анализы принц Гарри собственным примером продемонстрировал прохождение теста на ВИЧ. Видео набрало 2 миллиона просмотров, а продажи тестов в Британии выросли в 5 раз.
Владельцы сети парикмахерских в городе Манчестере планировали свадьбу в ратуше, куда, как оказалось, в тот же день прибывала королева. Ради шутки мужчина решил пригласить монарха на свадьбу, но получил письменный отказ. Представьте удивление пары, когда к концу церемонии прибыла сама Елизавета II с поздравлениями.
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