5 достойных поступков знаменитостей, которые подтверждают их крутизну

Наверняка приятно быть знаменитостью, получая всеобщую любовь и признание. Но намного важнее оставаться человеком в обычных жизненных ситуациях. Например, оказать помощь утопающему, поднять вопрос о бездомных или отблагодарить тех, кто помогал тебе на пути к славе.



Предлагаем пять ошеломляющих историй о достойных поступках звезд, которые в очередной раз подтверждают их крутизну.

Джерард Батлер спас тонущего ребенка

В 1997 году, снявшись в дебютном фильме, Батлер во время пикника увидел тонущего 14-летнего мальчика и сразу же нырнул к нему, чтобы спасти. Несмотря на полученное в процессе ранение, актер достал ребенка на берег, где ему сделали искусственное дыхание. За храбрость Батлера наградили почетной королевской грамотой.





Джордж Клуни подарил 14 млн долларов своим 14 друзьям

Актерский путь Клуни был трудным и отчаянным, но на протяжении многих лет преданные друзья поддерживали его в любых ситуациях. Добившись успеха, актер подарил каждому из своих 14 друзей по черному чемодану с миллионом долларов в каждом из них. Так он решил отблагодарить их за многолетнюю дружбу.





Майли Сайрус пошла с бездомным на церемонию MTV VMA 2014

Певица хотела привлечь внимание общества к проблемам бездомных, поэтому пригласила одного из них пойти вместе с ней на церемонию вручения музыкальной премии. Он принял от ее имени награду "Видео года" и рассказал о жизни бездомных на большую аудиторию. После мероприятия Сайрус оплатила ему дорогу домой и дала денег для начала новой жизни.





Принц Гарри сдал тест на ВИЧ для привлечения внимания к болезни

С целью поднять вопрос необходимости ранней диагностики ВИЧ и убедить людей сдавать анализы принц Гарри собственным примером продемонстрировал прохождение теста на ВИЧ. Видео набрало 2 миллиона просмотров, а продажи тестов в Британии выросли в 5 раз.





Королева Елизавета II посетила свадьбу парикмахеров

Владельцы сети парикмахерских в городе Манчестере планировали свадьбу в ратуше, куда, как оказалось, в тот же день прибывала королева. Ради шутки мужчина решил пригласить монарха на свадьбу, но получил письменный отказ. Представьте удивление пары, когда к концу церемонии прибыла сама Елизавета II с поздравлениями.





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