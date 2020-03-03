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5 достойных поступков знаменитостей, которые подтверждают их крутизну

Удивительные истории о селебрити, которые остались простыми людьми.

3 марта 2020, 22:42
Автор:

• Антон Варанов

5 достойных поступков знаменитостей, которые подтверждают их крутизну

Наверняка приятно быть знаменитостью, получая всеобщую любовь и признание. Но намного важнее оставаться человеком в обычных жизненных ситуациях. Например, оказать помощь утопающему, поднять вопрос о бездомных или отблагодарить тех, кто помогал тебе на пути к славе.

Предлагаем пять ошеломляющих историй о достойных поступках звезд, которые в очередной раз подтверждают их крутизну.

Джерард Батлер спас тонущего ребенка

В 1997 году, снявшись в дебютном фильме, Батлер во время пикника увидел тонущего 14-летнего мальчика и сразу же нырнул к нему, чтобы спасти. Несмотря на полученное в процессе ранение, актер достал ребенка на берег, где ему сделали искусственное дыхание. За храбрость Батлера наградили почетной королевской грамотой.

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Джордж Клуни подарил 14 млн долларов своим 14 друзьям

Актерский путь Клуни был трудным и отчаянным, но на протяжении многих лет преданные друзья поддерживали его в любых ситуациях. Добившись успеха, актер подарил каждому из своих 14 друзей по черному чемодану с миллионом долларов в каждом из них. Так он решил отблагодарить их за многолетнюю дружбу.

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Майли Сайрус пошла с бездомным на церемонию MTV VMA 2014

Певица хотела привлечь внимание общества к проблемам бездомных, поэтому пригласила одного из них пойти вместе с ней на церемонию вручения музыкальной премии. Он принял от ее имени награду "Видео года" и рассказал о жизни бездомных на большую аудиторию. После мероприятия Сайрус оплатила ему дорогу домой и дала денег для начала новой жизни.

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Принц Гарри сдал тест на ВИЧ для привлечения внимания к болезни

С целью поднять вопрос необходимости ранней диагностики ВИЧ и убедить людей сдавать анализы принц Гарри собственным примером продемонстрировал прохождение теста на ВИЧ. Видео набрало 2 миллиона просмотров, а продажи тестов в Британии выросли в 5 раз.

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Королева Елизавета II посетила свадьбу парикмахеров

Владельцы сети парикмахерских в городе Манчестере планировали свадьбу в ратуше, куда, как оказалось, в тот же день прибывала королева. Ради шутки мужчина решил пригласить монарха на свадьбу, но получил письменный отказ. Представьте удивление пары, когда к концу церемонии прибыла сама Елизавета II с поздравлениями.

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Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/12-faktov-o-znamenitostyah-kotorye-dokazyvayut-chto-oni-oshelomlyayusche-kruty-2290365/
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