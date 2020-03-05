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35-летняя Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

Кэти и Орландо вместе уже четыре года

сегодня, 10:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

35-летняя Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

35-летняя американская звезда Кэти Перри ошеломила поклонников радостной новостью - она впервые станет мамой. Певица долгое время скрывала это событие от общественности и объявила о своей беременности весьма необычно. Об этом сообщает издание People.

Недавно артистка выпустила новый клип на трек "Never Worn White", в котором показала округлившийся животик. Но поклонников это не удивило (чего-только не придумывают гримеры). Однако, после премьеры клипа певица решила пообщаться с фанатами и провела в социальной сети Instagram прямой эфир, в котором рассказала о своем интересном положении и о том, как протекает ее беременность.

Знаменитость подчеркнула, что это был самый долгий секрет, который ей приходилось когда-либо скрывать. Но теперь она готова поделиться своей радостью с окружающими и призналась, что первенец родится уже этим летом.

Кэти Перри отметила, что во время беременности у нее изменились вкусовые привычки и ей часто хочется "остренького", поэтому в ее сумке всегда есть соус табаско.

Будущий отец Орландо Блум пока никак не прокомментировал беременность возлюбленной, но еще ранее актер заявлял о том, что очень хочет детей и они над этим работают.

К слову, звезда "Пиратов" уже воспитывает 9-летнего сына Флинна от первого брака.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу.


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Источник: https://people.com/parents/katy-perry-pregnant-expecting-first-child-orlando-bloom-never-worn-white-video/
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