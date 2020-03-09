В Париже скончался 90-летний актер Макс фон Сюдов

В воскресенье, 8 марта, культура мирового кино понесла невосполнимую утрату в лице шведского актера Макса фон Сюдова, который скончался в Париже в возрасте 90 лет. Об этом передает агенство "РБК" со ссылкой на вдову актера Катрин фон Сюдов.

"С разбитым сердцем, с бесконечной грустью, с невыносимой болью мы сообщаем, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года", - сообщила мировой прессе его супруга.

Отметим, что Макс фон Сюдов дважды становился номинантом премии "Оскар". В 1989 году он претендовал на статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Пелле-завоеватель", а в 2012 году его номинировали на лучшую мужскую роль второго плана за фильм "Жутко громко и запредельно близко".

Кроме того, фон Сюдов исполнил роль Лора Сан Текка в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год), а также сыграл Трехглазого ворона в сериале "Игра престолов".

Кроме родственников актера, боль утраты переживают друзья и коллеги фон Сюдова по всему миру. Так, к примеру эпитафий на своей странице в Facebook написал знаменитый режиссер российского происхождения Андрей Кончаловский-Михалков.

"Макс приезжал в Москву представлять мои "Три сестры". Тогда в одном из интервью он сказал про свою игру в шахматы со смертью в фильме "Седьмая печать": "Чтобы вступать в такую рискованную игру, надо как можно лучше изучить ее правила и соперника. Тогда ты сможешь хотя бы попытаться угадать каждый его ход. Увы, переиграть смерть вряд ли возможно. Но предугадать некоторые ее ходы – почему нет? Сегодня, мне кажется, я понимаю правила игры чуть-чуть лучше, чем полвека назад", - пишет режиссер с воспоминанием о старом друге.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти известного польского режиссера и сценариста Януша Кондратюка, который последние годы жизни самоотверженно боролся с онкологией.











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