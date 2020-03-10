Док и Марти из «Назад в будущее» встретились спустя 35 лет

Главные герои легендарного научно-фантастического фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс (Марти) и Кристофер Ллойд (Док) встретились на благотворительном вечере. Звезды фильма опубликовали на своих аккаунтах в социальной сети Instagram совместные фото, чем вызвали большой восторг у поклонников киноленты.

Известно, что актеры встретились на покерном турнике, который устроил Фонд по исследованию болезни Паркинсона. Его основал Майкл Джей Фокс, так как в 1991 году актеру поставили соответствующий диагноз, в связи с чем он перестал активно сниматься в фильмах и появляться на телевидении. Каждый год Майкл проводит благотворительный вечер покера, а все вырученные средства передает на помощь людям, страдающим от этого неврологического заболевания.





В этом году на покер актера пришел и его коллега по фильму "Назад в будущее" Кристофер Ллойд. Звезды сделали совместные снимки и отпраздновали 35-летие выхода первой части культового фильма.





Напомним, что приключенческая комедия "Назад в будущее" стала самой успешной в 1985 году, собрав более 381 млн долларов по всему миру. Фильм получил многочисленные положительные отзывы критиков и был удостоен множества наград. Продолжение киноленты вышло в 1989 году (прокат составил почти 332 млн долларов) , а третья часть в 1990 году (244 млн долларов).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Disney решила перезапустить комедию, которая вышла 30 лет назад.

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