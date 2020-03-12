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Коронавирусом заболел известный голливудский актер

Том Хэнкс и его жена Рита почувствовали озноб и симптомы лихорадки: тест подтвердил коронавирус в крови

сегодня, 09:00
Автор:

• Елена Волкова

Коронавирусом заболел известный голливудский актер

С каждым днем количество инфицированных коронавирусом увеличивается, и среди них появились голливудские звезды. Так, на своей странице в Instagram звезда “Форрест Гампа” и “Зеленой мили” признался, что симптомы китайской лихорадки у него и его жены появились во время поездки в Австралию.

Актер рассказал, что вместе с супругой Ритой они сначала чувствовали себя уставшими, но вскоре появились боль в горле, озноб и высокая температура. Чтобы исключить коронавирус, Хэнкс сдал тест, однако тот оказался положительным. 

Сейчас супруги находятся дома в самоизоляции, чувствуют себя удовлетворительно и обещают следовать медпротоколам. Кроме того, Том Хэнкс призвал своих подписчиков быть более осмотрительными, чтобы уберечь себя от вируса, и пообещал информировать общественность о своем здоровье в соцсетях.

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Источник: comments.ua
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