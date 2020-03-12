Коронавирусом заболел известный голливудский актер

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С каждым днем количество инфицированных коронавирусом увеличивается, и среди них появились голливудские звезды. Так, на своей странице в Instagram звезда “Форрест Гампа” и “Зеленой мили” признался, что симптомы китайской лихорадки у него и его жены появились во время поездки в Австралию.
Актер рассказал, что вместе с супругой Ритой они сначала чувствовали себя уставшими, но вскоре появились боль в горле, озноб и высокая температура. Чтобы исключить коронавирус, Хэнкс сдал тест, однако тот оказался положительным.
Сейчас супруги находятся дома в самоизоляции, чувствуют себя удовлетворительно и обещают следовать медпротоколам. Кроме того, Том Хэнкс призвал своих подписчиков быть более осмотрительными, чтобы уберечь себя от вируса, и пообещал информировать общественность о своем здоровье в соцсетях.Ранее мы писали о том, что в эфире вечернего шоу Дэвида Леттермана а
ктер Том Хэнкс признался, что болен сахарным диабет
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