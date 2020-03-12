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Бена Аффлека подловили за поцелуем с «девушкой Бонда»

Бена Аффлека подозревают в новом романе

сегодня, 13:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Бена Аффлека подловили за поцелуем с «девушкой Бонда»

В сети активно начали говорить о новом романе 47-летнего актера, звезды фильма "Исчезнувшая" Бена Аффлека с новой "девушкой Бонда", которую сыграла Ана де Армас. А на днях папарацци застукали пару за поцелуем и нежными объятиями.

Звездная пара никак не комментирует свои отношения, да и прямых доказательств их романа не было, до недавнего времени. Слухи начали ходить после того, как актеров видели в одном из ресторанов на Кубе. Очевидцы говорили, что пара мило беседовала и было заметно, что между ними есть романтические чувства.

А позже папарацци опубликовали фотографии, где Бен и Анна вместе отдыхают на Коста-Рике и прогуливаются вдоль берега океана. Звезда фильма "Исчезнувшая" нежно обнимает свою спутницу и целует ее в губы. 

Инсайдер сообщает, что пара выглядела счастливой, они постоянно были вместе, фотографировали друг друга и дурачились.

К слову, Ана де Армас сыграла девушку Бонда в новом фильме об агенте 007 "Не время умирать" и получила номинацию на "Золотой глобус-2020" за роль в киноленте "Ножи наголо".

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Напомним, что Бен Аффлек с 2002 по 2004 годы встречался и даже был обручен с певицей Дженнифер Лопес. А в 2005 году женился на актрисе Дженнифер Гарнер, которая в браке родила ему двух дочерей и сына. Спустя 10 лет пара объявила о своем разводе. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Бэтмена" Бен Аффлек продает по скидке свое роскошное имение.


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Источник: https://hollywoodlife.com/2020/03/11/ben-affleck-ana-de-armas-pda-costa-rica-beach-photos/
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