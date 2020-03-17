В дом звезды «Голодных игр» ворвалась фанатка

С известной актрисой, звездой кинолент "Голодные игры" и "Пассажиры" Дженнифер Лоуренс случился забавный инцидент. В дом звезды пришла фанатка, которая просто очень хотела пообщаться с любимой актрисой. Об этом сообщает издание TMZ.

29-летняя знаменитость живет в Беверли-Хиллз - одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса, и ее имение за 8 млн долларов, конечно же, охраняется. Однако, поклонница звезды сумела проникнуть в дом через главную дверь, где ее и задержали охранники, которые и вызвали полицейских.

Звезда фильмов "Голодные игры" в тот момент находилась одна и испугалась, так как в девять вечера не ожидала, что к ней придут гости. Впрочем, фанатка сразу призналась, что у нее не было злых намерений, она лишь хотела встретиться и пообщаться с любимой актрисой.

Напомним, в дом модели Кендалл Дженнер пробрался неизвестный активист, которого задержала полиция.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в дом звезды фильма "Веном" Тома Харди врезался автомобиль, который серьезно повредил ворота и ограждение.

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