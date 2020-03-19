Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.03.2020

BTC/USD

5722.42

ETH/USD

127.00

LTC/USD

36.49

НБУ 19.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Настя Каменских посоветовала больше читать во время карантина
НОВОСТИ Все новости

Настя Каменских посоветовала больше читать во время карантина

Известная певица рассказала, какие книги повлияли на ее жизнь

сегодня, 13:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

Настя Каменских посоветовала больше читать во время карантина

В то время как большинство украинцев, да и жителей всего мира, вынужденно просиживают дома, пережидая карантин, многие знаменитости дают советы, как с пользой и удовольствием сократить время. Так, украинская артистка Настя Каменских привела список книг, которые повлияли на нее и способны скрасить монотонные дни. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

Как оказалось, певица предпочитает погружаться в литературу психологической направленности, а также посвящает свободное время изучению иностранных языков.

 разные периоды жизни мне в руки попадались книги, которые помогали осознать многие вещи и изменили мою жизнь в той или иной степени", - отметила Каменских.

Список Насти состоит из таких изданий:

”Радикальное прощение” К. Типпинг.

“7 навыков высокоэффективных людей” С. Кови

”Тонкое искусство пофигизма” М. Мэнсон

”Мечтать не вредно” Б. Шер

”Лабиринт одиночества” О. Пас.

Испанский\Английский\Итальянский или любой другой разговорник.

wOTzWmdxsLWzWS1jsOiwN6Nle.jpg

Также Каменских пообещала, что в ближайшее время на платформе в YouTube выйдет ее влог, где поклонники смогут больше узнать о досуге певицы на карантине.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал, что чтение художественной и классической литературы добавляет мужчинам привлекательности в глазах прекрасного пола.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/B94nwG3jHqH/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...