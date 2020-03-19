Настя Каменских посоветовала больше читать во время карантина

В то время как большинство украинцев, да и жителей всего мира, вынужденно просиживают дома, пережидая карантин, многие знаменитости дают советы, как с пользой и удовольствием сократить время. Так, украинская артистка Настя Каменских привела список книг, которые повлияли на нее и способны скрасить монотонные дни. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

Как оказалось, певица предпочитает погружаться в литературу психологической направленности, а также посвящает свободное время изучению иностранных языков.

"В разные периоды жизни мне в руки попадались книги, которые помогали осознать многие вещи и изменили мою жизнь в той или иной степени", - отметила Каменских.

Список Насти состоит из таких изданий:

”Радикальное прощение” К. Типпинг.

“7 навыков высокоэффективных людей” С. Кови

”Тонкое искусство пофигизма” М. Мэнсон

”Мечтать не вредно” Б. Шер

”Лабиринт одиночества” О. Пас.

Испанский\Английский\Итальянский или любой другой разговорник.

Также Каменских пообещала, что в ближайшее время на платформе в YouTube выйдет ее влог, где поклонники смогут больше узнать о досуге певицы на карантине.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал, что чтение художественной и классической литературы добавляет мужчинам привлекательности в глазах прекрасного пола.





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