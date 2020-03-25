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"Человек года": Михаил Поплавский в третий раз становится лауреатом почетной премии

Народный артист Украины Михаил Поплавский был удостоен премии "Человек года" в номинации "Деятель искусств года"

сегодня, 14:45
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"Человек года": Михаил Поплавский в третий раз становится лауреатом почетной премии

Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский стал лауреатом премии "Человек года-2019" в номинации "Деятель искусств года". Результаты премии были объявлены оргкомитетом 23 марта. 

"В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не деньги, не инвестиции, не желание заработать, а вложить себя", - цитируют Поплавского организаторы премии.

Отметим, что Михаила Поплавского это уже не первая подобная награда. Народный артист Украины был лауреатом данной премии в 1997 году в номинации "Деятель культуры и искусств", а также в 2009-м в номинации "Деятель искусств года". 

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Поплавский – почетный президент Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, исполнитель и популяризатор украинских песен, продюсер, режиссер-постановщик. 

Михаил Поплавский также является полным кавалером ордена "За заслуги" (2000 - III степени, 2001 - II степени, 2007 - I степени). 70-летний артист неоднократно был лауреатом национальной премии "Человек года" и пять лет подряд признавался "Ректором года". 

"Человек года" – общенациональная программа, которая ежегодно присуждает титул "Человек года" в Украине и охватывает все регионы Украины. Была основана в 1995 году по замыслу и разработке Аркадия Райцина. С 2001 года программа присуждает также международные и специальные премии. 



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