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Жизнь и карьеру легендарной Уитни Хьюстон покажут в кино

Художественный фильм с элементами биографии Уитни Хьюстон будет носить название "Я хочу с кем-то танцевать"

сегодня, 22:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

Жизнь и карьеру легендарной Уитни Хьюстон покажут в кино

Команда голливудских сценаристов работает над кинолентой, которая расскажет о выдающейся актрисе и певице Уитни Хьюстон под названием "Я хочу с кем-то танцевать". Об этом сообщает CNN.

Сценарий уже написан Энтони Маккартни, который известен картиной "Богемская рапсодия". Режиссером фильма будет Стэлла Мегги, а продюсером сестра Уитни Хьюстон Пэт.

Издание отмечает, что фильм будет представлен очень эмоциональным, чтобы максимально раскрыть путь выдающейся исполнительницы исторических хитов американской сцены. Картина расскажет о первых шагах Хьюстон в направлении музыкальной карьеры, ее успех и признание, которые завершились трагической смертью.

Отметим, что Уитни Хьюстон получила широкую славу в начале 90-х, когда снялась в фильме "Телохранитель", заняла 34-е место в списке "100 величайших исполнителей в истории музыки" по версии журнала  Rolling Stone и скончалась в ванной гостиничного номера в 2012 году от хронической зависимости от кокаина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что через семь лет после смерти Уитни Хьюстон, в сети появилась ее ранее неизвестная песня.


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