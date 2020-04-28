Джессике Альбе – 39: лучшие фильмы с голливудской красоткой

Американская звезда Джессика Альба сегодня, 28 апреля, празднует День рождения. И по этому случаю, мы решили сделать подобру лучших фильмов с участием голливудской красотки.

Известно, что теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет с ее появления в фильме "Затерянный лагерь" и сериале "Тайный мир Алекс Мак". Но мировую известность ей принесла главная роль в телесериале "Темный ангел". На счету Джессики Альбы почти 50 различных фильмов.

Лапочка (2003)

Талантливая танцовщица Хани Дэниэлс всю жизнь ждала того счастливого часа, когда она сможет показать свой танец всему миру. И сейчас, все, о чем она так мечтала, находится на расстоянии одного шага от нее. Сможет ли главная героиня добиться успеха в такой сложной сфере как шоу-бизнес?





Город грехов (2005)

Город, о котором идет повествования данного фильма на самом деле выступает местом, где случается большое количество самых разнообразных преступлений. Сюжет киноленты закручивается вокруг персонажа, который пытается отыскать человека, убившего его возлюбленную. Параллельно с заглавной развивается еще несколько историй.





Фантастическая четверка (2005)

Четыре астронавта в далеком космосе попали под действие неизвестных лучей и приобрели каждый свою отдельную суперспособность. После возвращения на Землю четверка начинает активно мешать врагам цивилизации, которые усиленно портят жизнь всего прогрессивного человечества.





Наркоз (2007)

У миллиардера Клэя Бересфорда серьезные проблемы с сердцем, поэтому ему необходима пересадка. Донор найден, операция начинается. Пациенту вводят наркоз, но происходит непредвиденное: Клэй не засыпает, все слышит и понимает, но не может говорить и двигаться. В ходе операции он понимает, что врачи хотят его убить, чтобы заполучить его деньги.





Особо опасна (2015)

Устав от жизни спецагента, одна из лучших учениц школы детей-убийц — Меган фальсифицирует свою смерть и поступает в обычную школу в пригороде. Однако жить как обычный подросток: быть популярной, ходить на свидания не так-то просто. Тем более, если в школе под прикрытием работает другая девушка-спецагент.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джессика Альба признана мамой года в США.

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