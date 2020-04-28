Камерон Диаз рассказала, планирует ли вернутся в кино

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7748.99
ETH/USD
197.16
LTC/USD
44.75
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.37
Популярная актриса, звезда фильмов "Однажды в Вегасе" и "Другая женщина" Камерон Диаз призналась, что подумывает вернуться в кинематограф. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Недавно знаменитость дала интервью, в котором рассказала о своей жизни, материнстве и будущих планах. Актриса призналась, что старается не употреблять слово "никогда", поэтому не делает таким громких заявлений относительно своей карьеры. Камерон допускает, что вернется к съемкам в кино, но, когда это случится она сказать не может.
Известно, что звезда не участвует в новых кинопроектах уже шесть лет, потому что полностью посвятила себя семье. А в этом году у актрисы произошло важное и долгожданное событие - она родила первенца. Сейчас Диаз занимается малышкой Реддикс, поэтому не может возобновить работу, ведь для такого важного шага нужен подходящий момент.
Напомним, что в 2014 году Камерон снялась в трех фильмах: "Другая женщина", "Домашнее видео: Только для взрослых" и "Енни". После этого она решила взять перерыв в карьере, потому что устала от постоянных съемок и разъездов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 47-летняя Камерон Диаз впервые рассказала о материнстве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости