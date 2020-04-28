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Камерон Диаз рассказала, планирует ли вернутся в кино

Камерон Диаз уже шесть лет не участвовала в новых проектах

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Камерон Диаз рассказала, планирует ли вернутся в кино

Популярная актриса, звезда фильмов "Однажды в Вегасе" и "Другая женщина" Камерон Диаз призналась, что подумывает вернуться в кинематограф. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Недавно знаменитость дала интервью, в котором рассказала о своей жизни, материнстве и будущих планах. Актриса призналась, что старается не употреблять слово "никогда", поэтому не делает таким громких заявлений относительно своей карьеры. Камерон допускает, что вернется к съемкам в кино, но, когда это случится она сказать не может.

Известно, что звезда не участвует в новых кинопроектах уже шесть лет, потому что полностью посвятила себя семье. А в этом году у актрисы произошло важное и долгожданное событие - она родила первенца. Сейчас Диаз занимается малышкой Реддикс, поэтому не может возобновить работу, ведь для такого важного шага нужен подходящий момент.

Напомним, что в 2014 году Камерон снялась в трех фильмах: "Другая женщина", "Домашнее видео: Только для взрослых" и "Енни". После этого она решила взять перерыв в карьере, потому что устала от постоянных съемок и разъездов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 47-летняя Камерон Диаз впервые рассказала о материнстве.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8261225/Cameron-Diaz-says-open-return-acting-six-year-hiatus-nest-Benji-Madden.html
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