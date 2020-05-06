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Джорджу Клуни - 59: интересные факты из жизни актера

Джордж Клуни лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «BAFTA»

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Джорджу Клуни - 59: интересные факты из жизни актера

Один из самых известных и сексуальных актеров Голливуда Джордж Клуни празднует сегодня, 6 мая, день рождения. В этом году ему исполнилось 59 лет. По этому случаю, мы решили вспомнить самые интересные факты из его биографии.

Родственник 16-президента США

Ученым удалось установить, что прабабушка оскароносного актера в четвертом поколении была сводной сестрой матери Авраама Линкольна. Таким образом, Джордж Клуни приходится внучатым племянником 16-му президенту США.

Генетическая болезнь

Когда Джордж учился в средней школе его поразил паралич Белла - генетическое заболевание, которое передалось будущей звезде от отца. Из-за того, что половина лица была парализована и левый глаз был закрыт, в школе ему дали прозвище "Франкенштейн". С болезнью актер боролся около года и называет этот период самым худшим в своей жизни. 

Серьезная роль

Клуни добился положения звезды, когда был выбран на роль доктора Дага Росса в телевизионной драме NBC "Скорая помощь", где он играл с 1994 по 1999 год. После этого последовали другие роли в Голливудском кино, которые сделали его невероятно успешным.

Штраф ради уюта Клуни в Италии

Звезда фильма "Земля будущего" очень любит Италию, поэтому и приобрел там шикарную виллу. Чтобы актер чувствовал себя там комфортно, местные власти приняли указ, которым запрещается приближаться к вилле Клуни на расстояние менее 100 метров, иначе будет штраф.

В кровати с боровом

В доме знаменитости на протяжении многих лет жил кастрированный кабан по кличке Макс. Животное весило около 126 килограмм. Друзья Клуни говорят, что "домашний любимец" иногда спал в кровати актера. 

Собственный бренд текилы

В 2013 году Джордж Клуни вместе со своими друзьями создал бренд премиальной текилы "Casamigos". Но в 2017 году компания была продана за 700 млн долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джордж Клуни сыграет главную роль в постапокалиптическом фильме. 


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Источник: Комментарии
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