Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.05.2020

BTC/USD

9234.49

ETH/USD

209.86

LTC/USD

47.44

НБУ 06.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.30

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Певица Адель поразила стройной фигурой в мини-платье
НОВОСТИ Все новости

Певица Адель поразила стройной фигурой в мини-платье

Адель удалось похудеть на 45 килограмм

сегодня, 15:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Певица Адель поразила стройной фигурой в мини-платье

Известная певица Адель, 5 мая, отпраздновала свой 32-й день рождения. И по этому случаю, впервые за пять месяцев, сделала публикацию на своем аккаунте в Instagram. Поклонники звезды были шокированы, ведь певица продемонстрировала свою стройную фигуру, над которой ей пришлось тяжело поработать. 

С начала года в сети активно обсуждают внешние изменения певицы Адель, ведь ей удалось похудеть на 45 килограмм. В течение года звезда активно работала над своим телом, чтобы добиться таких результатов. 

Инсайдеры сообщали, что сбросить лишние килограммы Адель помогла правильная диета, а не физические тренировки, потому что певица не любит заниматься спортом. И лишь изменив свой стиль жизни, в частности питание, ей удалось так серьезно похудеть.

В честь своего дня рождения Адель опубликовала фотографию в черном мини-платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру и ноги. Она поблагодарила за поздравления и призвала всех оставаться дома и беречь свое здоровье. Также она выразила слова благодарности врачам, которые рискуют своей жизнью, чтобы обезопасить других от коронавирусной инфекции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после развода певица Адель лишилась своего нового дома за 10 млн долларов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...