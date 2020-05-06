Певица Адель поразила стройной фигурой в мини-платье

Известная певица Адель, 5 мая, отпраздновала свой 32-й день рождения. И по этому случаю, впервые за пять месяцев, сделала публикацию на своем аккаунте в Instagram. Поклонники звезды были шокированы, ведь певица продемонстрировала свою стройную фигуру, над которой ей пришлось тяжело поработать.

С начала года в сети активно обсуждают внешние изменения певицы Адель, ведь ей удалось похудеть на 45 килограмм. В течение года звезда активно работала над своим телом, чтобы добиться таких результатов.

Инсайдеры сообщали, что сбросить лишние килограммы Адель помогла правильная диета, а не физические тренировки, потому что певица не любит заниматься спортом. И лишь изменив свой стиль жизни, в частности питание, ей удалось так серьезно похудеть.

В честь своего дня рождения Адель опубликовала фотографию в черном мини-платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру и ноги. Она поблагодарила за поздравления и призвала всех оставаться дома и беречь свое здоровье. Также она выразила слова благодарности врачам, которые рискуют своей жизнью, чтобы обезопасить других от коронавирусной инфекции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после развода певица Адель лишилась своего нового дома за 10 млн долларов.

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