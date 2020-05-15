Звезды, которые практикуют интервальное голодание

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На
пороге лето, поэтому пора подкорректировать свою фигуру и убрать "лишнее". Если
вы не знаете, какую диету выбрать, тогда попробуйте метод интервального
голодания. С его помощью многие знаменитости поддерживают свое тело в форме и
чувствуют себя здоровыми. Кто из звезд знаком с этой методикой и в чем ее суть?
Суть
интервального голодания состоит в периодическом отказе от пищи. Самым
популярным методом является система похудения 16/8 - вы отказываетесь от еды на
16 часов и употребляете пищу исключительно в течение 8 часов.
Дженнифер Энистон
Во время
одного из недавних интервью Дженнифер рассказала, что, с тех пор как
стала практиковать интервальное голодание на постоянной основе, ощущает
себя гораздо лучше — и это касается как внутреннего самоощущения, так
и внешнего вида.
Кортни Кардашьян
Фотомодель поддерживает себя в форме благодаря интервальному голоданию.
"Я перестаю есть после 7-ми вечера, и следующий прием пищи
у меня происходит только на следующий день в районе одиннадцати
утра, после тренировки", - рассказала Кардашьян.
Скарлетт Йоханссон
Звезда
"Мстителей" голодала по 12 часов каждый день, чтобы привести себя в форму к съемкам
супергеройского фильма. Иногда она удерживалась от пищи и по 14-15 часов, вот
что значит, мотивация и сила воли.
Риз Уизерспун
Известная
актриса не прибегала к формулировке "интервальное голодание", когда
рассказывала о привычной диете, но в целом ее питание очень
близко именно к этому формату: Риз не завтракает, потребляя
с утра только зеленые соки или кофе. Таким образом, между первым приемом
полноценной пищи в день и последним приемом пищи накануне проходит
существенное количество времени.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, в чем польза лечебного голодания.
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