Звезды, которые практикуют интервальное голодание

На пороге лето, поэтому пора подкорректировать свою фигуру и убрать "лишнее". Если вы не знаете, какую диету выбрать, тогда попробуйте метод интервального голодания. С его помощью многие знаменитости поддерживают свое тело в форме и чувствуют себя здоровыми. Кто из звезд знаком с этой методикой и в чем ее суть?

Суть интервального голодания состоит в периодическом отказе от пищи. Самым популярным методом является система похудения 16/8 - вы отказываетесь от еды на 16 часов и употребляете пищу исключительно в течение 8 часов.

Дженнифер Энистон

Во время одного из недавних интервью Дженнифер рассказала, что, с тех пор как стала практиковать интервальное голодание на постоянной основе, ощущает себя гораздо лучше — и это касается как внутреннего самоощущения, так и внешнего вида.

Кортни Кардашьян

Фотомодель поддерживает себя в форме благодаря интервальному голоданию. "Я перестаю есть после 7-ми вечера, и следующий прием пищи у меня происходит только на следующий день в районе одиннадцати утра, после тренировки", - рассказала Кардашьян.

Скарлетт Йоханссон

Звезда "Мстителей" голодала по 12 часов каждый день, чтобы привести себя в форму к съемкам супергеройского фильма. Иногда она удерживалась от пищи и по 14-15 часов, вот что значит, мотивация и сила воли.

Риз Уизерспун

Известная актриса не прибегала к формулировке "интервальное голодание", когда рассказывала о привычной диете, но в целом ее питание очень близко именно к этому формату: Риз не завтракает, потребляя с утра только зеленые соки или кофе. Таким образом, между первым приемом полноценной пищи в день и последним приемом пищи накануне проходит существенное количество времени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем польза лечебного голодания.



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