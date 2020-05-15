Первая леди рассказала, как изменилась ее жизнь на карантине

Супруга шестого президента и первая леди страны Елена Зеленская рассказала, что с приходом карантина в ее жизни мало что изменилось, поскольку основная самоизоляция произошла у нее год назад, когда ее муж Владимир Зеленский занял первый пост в стране. Этим она поделилась в интервью журналу Elle.

"Я больше не могу совершать спонтанные поездки, просто так пойти в ресторан или на концерт. Все эти действия связаны с большим количеством ограничений и неудобств для меня и окружающих. Поэтому, чаще всего, я от них отказываюсь", - отметила первая леди.

При этом она добавила, что во время карантина продолжает заниматься всеми социальными и благотворительными задачами в онлайн-режиме, а также радуется возможности персонально воспитывать детей и находиться с ними рядом в домашних условиях.

"Наблюдаю за тем, как они учатся и ведут себя на уроках, как взаимодействуют с учителями и одноклассниками. Я надеюсь, что мы все выйдем из карантина с более теплыми чувствами друг к другу", - заключила Елена Зеленская, добавив, что разлука способна скрепить отношения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена экс-руководителя коллектива "Квартал 95" и действующего президента Владимира Зеленского рассказала, почему не стала выступать на сцене в качестве артистки пародийного жанра.

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