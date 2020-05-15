Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9518.93

ETH/USD

199.56

LTC/USD

43.30

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Первая леди рассказала, как изменилась ее жизнь на карантине
НОВОСТИ Все новости

Первая леди рассказала, как изменилась ее жизнь на карантине

Жена президента Елена Зеленская призналась, что для нее карантин начался еще год назад

сегодня, 17:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

Первая леди рассказала, как изменилась ее жизнь на карантине

Супруга шестого президента и первая леди страны Елена Зеленская рассказала, что с приходом карантина  в ее жизни мало что изменилось, поскольку основная самоизоляция произошла у нее год назад, когда ее муж Владимир Зеленский занял первый пост в стране. Этим она поделилась в интервью журналу Elle.

"Я больше не могу совершать спонтанные поездки, просто так пойти в ресторан или на концерт. Все эти действия связаны с большим количеством ограничений и неудобств для меня и окружающих. Поэтому, чаще всего, я от них отказываюсь", - отметила первая леди. 

При этом она добавила, что во время карантина продолжает заниматься всеми социальными и благотворительными задачами в онлайн-режиме,  а также радуется возможности персонально воспитывать детей и находиться с ними рядом в домашних условиях.

"Наблюдаю за тем, как они учатся и ведут себя на уроках, как взаимодействуют с учителями и одноклассниками. Я надеюсь, что мы все выйдем из карантина с более теплыми чувствами друг к другу", - заключила Елена Зеленская, добавив, что разлука способна скрепить отношения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена экс-руководителя коллектива "Квартал 95" и действующего президента Владимира Зеленского рассказала, почему не стала выступать на сцене в качестве артистки пародийного жанра


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elle.ua/moda/zvezdny-stil/ne-vsegda-udaetsya-ne-perezhivat-po-povodu-sinyakov-pod-glazami-ili-neudachnoy-pricheski-osobenno-kogda-tebya-vnimatelno-rassmatrivayutelena-zelenskay/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...