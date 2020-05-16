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Три главных правила первой леди в современном мире: Елена Зеленская поделилась секретами

Жена украинского гаранта Елена Зеленская обозначила, какие навыки крайне необходимы в современном мире, чтобы достичь успеха и быть в гармонии с собой

сегодня, 04:38
Автор:

• Екатерина Белоброва

Три главных правила первой леди в современном мире: Елена Зеленская поделилась секретами

Супруга президента Украины и первая леди страны Елена Зеленская отметила, что в современном мире необходимо обладать навыками, которые позволят гармонично жить  в мире и при этом оставаться успешным в своем предназначении. Об этом она рассказала в интервью журналу ELLE.

Так, Зеленская убеждена, что первое необходимое качество - это слышать и понимать себя: что именно я хочу, кем хочу быть и что хочу делать.

Следующий навык, по мнению первой леди, который обязательно пригодится - это быть гибким. 

"Выживает не самый сильный или самый умный, а тот, кто лучше всех умеет приспосабливаться к изменениям. Изменения — это новые возможности", - отметила жена главы государства.

И последняя, но не менее ключевая способность - это умение постоянно учиться. Первая леди убеждена, что новые знания не бывают лишними, а склонность к постоянному обучению формирует и развивает человека.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елена Зеленская спокойно отнеслась к необходимости находиться в самоизоляции в связи с карантином. 

"Наблюдаю за тем, как мои дети учатся и ведут себя на уроках, как взаимодействуют с учителями и одноклассниками. Я надеюсь, что мы все выйдем из карантина с более теплыми чувствами друг к другу", - заключила Елена Зеленская, добавив, что разлука способна скрепить отношения.


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Источник: https://elle.ua/moda/zvezdny-stil/ne-vsegda-udaetsya-ne-perezhivat-po-povodu-sinyakov-pod-glazami-ili-neudachnoy-pricheski-osobenno-kogda-tebya-vnimatelno-rassmatrivayutelena-zelenskay/
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