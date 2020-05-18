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45-летний Хоакин Феникс впервые станет отцом, - СМИ

Хоакин Феникс и его возлюбленная вместе уже четвертый год

сегодня, 18:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

45-летний Хоакин Феникс впервые станет отцом, - СМИ

Американский актер Хоакин Феникс, который сыграл "скандального" Джокера, и его возлюбленная Руни Мара готовятся к важному событию - рождению первенца. Об этом сообщает издание Pagesix.

Инсайдер сообщает, что актриса находится уже на шестом месяце беременности. Недавно ее заметили на улице Лос-Анджелесе в одежде, которая скрывала ее фигуру, что стало поводом для подогрева сплетен о скором пополнении.

Западные СМИ сообщают, что звезда "Джокера" и его невеста вместе находятся на самоизоляции в Лос-Анджелесе. Пара не дает никаких официальных комментариев по поводу беременности актрисы.

Напомним, что актер Хоакин Феникс начал встречаться с Руни Мара в конце 2016 года. Знаменитости познакомились на сьемках фильма "Мария Магдалина". Поначалу они скрывали свои отношения от общественности, а потом вместе появились на красной дорожке Каннского фестиваля. В июле 2019 года пара объявила о своей помолвке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "Джокер" Хоакин Феникс был признан "Человеком года" по версии PETA.


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Источник: https://pagesix.com/2020/05/18/rooney-mara-is-pregnant-expecting-first-child-with-joaquin-phoenix/
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