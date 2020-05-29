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В прозрачном белье: Ирина Шейк снялась для модного бренда

Ирина Шейк похвасталась своей стройной фигурой

29 мая 2020, 09:20 comments676
Автор:

Светлана Шкурупий

В прозрачном белье: Ирина Шейк снялась для модного бренда

34-летняя звезда мировых подиумов Ирина Шейк показала подписчикам свою новую работу. Модель стала лицом рекламной компании сексуального белья. Пикантные снимки с фотосессии она опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

Супермодель, которая любит демонстрировать свое стройное и упругое тело, позировала для итальянской модной компании Intimissimi, которая специализируется на нижнем белье. Для рекламы Ирина Шейк выбрала черный прозрачный комплект и черную рубашку, которую откинула на плечи. Такой наряд эффектно подчеркнул формы знаменитости. 

Известно, что с итальянским брендом модель сотрудничает не в первые. В 2007 году она стала лицом Intimissimi, и представляла его два года, а после Ирина снялась для их рекламного ролика. Начиная с 2010 года супермодель представляла итальянский бренд как посол марки, а в марте 2016 вновь стала лицом компании. 

К слову, Ирина Шейк давно числится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что знаменитость Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет.


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