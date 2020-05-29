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Памела Андерсон заявила, что хочет выйти замуж в шестой раз

Памела Андерсон продолжает искать свою любовь

29 мая 2020, 10:05 comments518
Автор:

Светлана Шкурупий

Памела Андерсон заявила, что хочет выйти замуж в шестой раз

Главный секс-символ 90-х годов Памела Андерсон заявила, что не против выйти замуж еще раз, несмотря на предыдущие провальные браки.

52-летняя актриса, звезда сериала "Спасатели Малибу" и фильма "Игра в полицейских" не расстраивается по поводу того, что ей не удалось наладить личную жизнь, она до сих ищет свою любовь и готова пойти под венец еще раз.

В январе 2020 года Памела Андерсон шокировала общественность новостью о замужестве со старым другом Джоном Питерсом, с которым у нее были отношения 30 лет назад. Актриса рассказывала, что чувствует себя очень счастливой, ведь ее будущий муж всегда и во всем ее поддерживает.

Однако, не прошло и месяца, как Памела заявила, что они с пятым мужем остановили оформление свидетельства о браке, разъехались и взяли паузу в отношениях. После этого, в сети была информация, что Андерсон использовала своего пятого мужа, чтобы он закрыл ее долги. Сейчас же модель говорит, что не было ни брака, ни свадьбы, а лишь мгновение, которое прошло. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему 35-летняя Скарлетт Йоханссон передумала выходить замуж. 


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Источник: http://www.spletnik.ru/buzz/interview1/96700-pamela-anderson-khotela-by-eshce-raz-vyyti-zamuzh-nesmotrya-na-neudachnyy-brak.html
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