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Звезда сериала «Милые обманщицы» беременна первенцем

Звезда заявила, что готова сыграть свою самую важную роль

29 мая 2020, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Звезда сериала «Милые обманщицы» беременна первенцем

24-летняя звезда молодежного телесериала "Милые обманщицы" Саша Питерс призналась, что в этом году впервые станет мамой. Радостным  событием знаменитость поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Актриса опубликовала нежный черно-белый снимок, на котором видно ее большой животик. 28 мая 2020 года она с мужем праздновала вторую годовщину свадьбы и посчитала, что именно в этот день нужно рассказать об их пополнении в семье. Саша призналась, что мечтает поскорее взять на себя роль мамы, ведь это будет ее самая любимая роль. Малыш, к слову, должен появиться на свет в октябре.

Звезда "Милых обманщиц" обратилась к мужу и поблагодарила его за то, что он всегда рядом и поддерживает ее. "Я люблю тебя всего без остатка и буду продолжать любить, и когда мы откроем для себя эту новую главу в жизни. Счастливой годовщины, малыш", - подписала Саша Питерс свое "беременное" фото.

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Напомним, что актриса в 2018 году связала себя узами брака с Хадсоном Шиффером, с которым встречалась до свадьбы шесть лет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Большой игры" Джессика Честейн тайно стала мамой во второй раз.


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