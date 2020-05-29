Эштон Кутчер и Мила Кунис продают дом: как выглядит особняк за 14 млн долларов

Одна из самых крепких и красивых пар Голливуда Эштон Кутчер и Мила Кунис решили продать свое роскошное имение в престижном районе Беверли- Хиллз. Фотографии дома уже появились на сайте риэлтерской компании.

Известно, что это первый дом, который звездное семейство приобрело после свадьбы, поэтому он имеет для них особое значение. Особняк, купленный шесть лет назад за 10 млн долларов, актеры теперь продают за 14 млн. Общая площадь дома составляет 7 351 квадратный метр. В нем есть несколько спальных комнат, большая гостиная с камином, уютная кухня, рабочий кабинет, а также спортзал и винный погреб. Территория возле дома также обустроена всем необходимым для отдыха: беседкой, зоной для барбекю и открытым бассейном.

Инсайдеры сообщают, что голливудские знаменитости продают дом, потому что уже завершился ремонт в их новом особняке, который также расположен в элитном районе Беверли- Хиллз. Пока нет фотографий их новой недвижимости, но вероятнее всего, она будет еще лучше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер запустили производство "карантинного" вина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!