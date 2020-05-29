kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.05.2020

BTC/USD

9383.43

ETH/USD

219.92

LTC/USD

44.47

НБУ 30.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Эштон Кутчер и Мила Кунис продают дом: как выглядит особняк за 14 млн долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Эштон Кутчер и Мила Кунис продают дом: как выглядит особняк за 14 млн долларов

Этот особняк пара приобрела в 2014 году

29 мая 2020, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Эштон Кутчер и Мила Кунис продают дом: как выглядит особняк за 14 млн долларов

Одна из самых крепких и красивых пар Голливуда Эштон Кутчер и Мила Кунис решили продать свое роскошное имение в престижном районе Беверли- Хиллз. Фотографии дома уже появились на сайте риэлтерской компании.

Известно, что это первый дом, который звездное семейство приобрело после свадьбы, поэтому он имеет для них особое значение. Особняк, купленный шесть лет назад за 10 млн долларов, актеры теперь продают за 14 млн. Общая площадь дома составляет 7 351 квадратный метр. В нем есть несколько спальных комнат, большая гостиная с камином, уютная кухня, рабочий кабинет, а также спортзал и винный погреб. Территория возле дома также обустроена всем необходимым для отдыха: беседкой, зоной для барбекю и открытым бассейном. 

Инсайдеры сообщают, что голливудские знаменитости продают дом, потому что уже завершился ремонт в их новом особняке, который также расположен в элитном районе Беверли- Хиллз. Пока нет фотографий их новой недвижимости, но вероятнее всего, она будет еще лучше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер запустили производство "карантинного" вина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!