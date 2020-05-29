Нина Добрев наконец-то показала своего нового парня

31-летняя звезда американского телесериала "Дневники вампира" Нина Добрев любит радовать поклонников новыми фотографиями. Она часто показывала, как коротает будни на самоизоляции, но тщательно скрывала, с кем проводит эти "карантинные" дни. Недавно на своей страничке в Instagram звезда опубликовала фото с олимпийский чемпион в хафпайпе Шоном Уайтом, с которым ей давно приписывают роман.

Эта фотография доказывает, что актрисе не одиноко на самоизоляции и она может служить доказательством того, что Нина встречается с американским сноубордистом. Слухи о их романе начали распространяться в сети, когда их вместе заметили на велосипедной прогулке в Малибу. После Нина в социальной сети опубликовала забавное видео, на котором были замечены руки мужчины. Инсайдеры утверждают, что пара проводит много времени вместе, они очень подходят друг другу, потому что обладают хорошим чувством юмора.

Нина Добрев показала подписчикам, что освоила на карантине новую профессию - парикмахера. И продемонстрировала свои навыки "обновив" прическу своего парня. Впрочем, результат получился более чем впечатляющим. Шону действительно очень к лицу новая стрижка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Нина Добрев решилась на бьюти-эксперимент.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!