Легендарный Клинт Иствуд отмечает внушительный юбилей

Сегодня, 31 мая, свой 90-й день рождения отмечает выдающийся голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд. Юбиляр в своей карьере завоевал не только образ брутального героя из вестернов, но и легендарного режиссера, чьи оскароносные картины навсегда останутся в истории кино.

Так, например, последние картины, которые Иствуд представил в качестве не только режиссера, но и одного из главных героев - "Малышка на миллион". Драматический сюжет о девушке-боксере, получила сразу два "Оскара" в 2005 году в номинациях "За лучший фильм" и "За лучшую режиссуру".

До этого Иствуд снял детектив по мотивам романа Денниса Лихейна "Таинственная река". Фильм в главных ролях с другими колоссами Голливуда - Шоном Пенном и Тимом Робинсом - получила две премии "Оскар" за их игру, но проходила в основных категориях номинаций.

Прочие успешные картины Клинта Иствуда по рейтингу давности придется долго перечислять, но в целом сегодняшний именинник создал целую империю из кинолент. Благодаря этому к своим 90 годам он обладатель пяти наград Американской киноакадемии: четырех премий "Оскар", а также Награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство и Национальной медали США в области искусств. Лауреат премии "Почетный Сезар".

Поклонники выдающегося мэтра по всему миру поздравляют его с днем рождения и желают ему здоровья, чтобы еще много лет наслаждаться плодами своего достойного труда!

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудскому актеру Джонни Деппу СМИ пророчат выдающуюся карьеру режиссера.





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