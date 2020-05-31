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Первая леди неожиданно призналась в любви, но не Владимиру Зеленскому

В День рождения Киева первая леди Елена Зеленская написала пост в честь города, в котором прожила почти 20 лет

31 мая 2020, 23:45
Автор:

Екатерина Белоброва

Первая леди неожиданно призналась в любви, но не Владимиру Зеленскому

Супруга президента Владимира Зеленского Елена поздравила столицу с днем рождения и сделала трогательное заявление в адрес любимого города. Свою публикацию первая леди разместила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская искренне поделилась впечатлениями от Киева, куда переехала из Кривого Рога и по случайному стечению обстоятельств тоже  сегодня отмечает день с момента основания. 

"У меня есть друг. С ним мы вместе уже почти 20 лет. Для меня - это половина жизни. Для него - миг. Самый красивый из всех!", - написала жена президента.

Также она отметила, что в различных поездках она всегда хочет возвращаться назад, в любимый Киев, который, конечно, за такой отрезок жизни стал ей родным.

"Кривой Рог, дорогой, не обижайся! Ты также юбиляр (245 - не шутки). Поздравлю лично, когда приеду", - заключила Елена Зеленская.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пятый президент Петр Порошенко также написал сентиментальный пост в честь празднования 1538-ю годовщину Киева.

Как отметил политик, именно здесь он повстречал свою будущую жену Марину, которая впоследствии стала первой леди Украины.

"У нас появились свои особые знаковые места. Например, Владимирская горка. Для всех Украинских она является символом тысячелетия христианства и борьбы Украины за автокефалию, а для нас еще и символом верности и прочности нашей семьи. Именно на Владимирской горке мы с любимым гуляли всю ночь перед тем, как я шел в армию. Это было в 1984-м году. Тогда нам очень тяжело было расставаться, но Марина пообещала меня дождаться и сдержала слова", - написал Порошенко.


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