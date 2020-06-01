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Моргану Фримену - 83: самые лучшие роли голливудского актера

Моргану Фримен сыграл в более 80 фильмах

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Моргану Фримену - 83: самые лучшие роли голливудского актера

Доктор, профессор, художник, фокусник, криминалист - этот список ролей, которые сыграл Морган Фримен, можно продолжать бесконечно. Сегодня, 1 июня, этот известный и талантливый актер Голливуда празднует свое 83-летие. По этому случаю, мы решили вспомнить, какими ролями он больше всего запомнился зрителям. 

Шофер мисс Дэйзи

Эта комедийная драма 1989 года принесла Моргану Фримену номинацию на "Оскар" за главную мужскую роль и статус ведущего актера. Он сыграл шофера богатой американки еврейского происхождения, которая надменно относилась к своему темнокожему водителю, но ряд событий заставил ее пересмотреть свое отношение.


Побег из Шоушенка

Художественный фильм-драма 1994 года, где Морган Фриман сыграл одну из главных ролей, принесла ему большую популярность. В киноленте он блестяще воплотился в роль заключенного по кличке "Рэд".


Семь

Большую славу актеру принесла роль полицейского детектива, который выслеживал серийного убийцу. В этой киноленте он сыграл с Брэдом Питтом.


Малышка на миллион

В 2005 году знаменитость был в четвертый раз номинирован на самую престижную кинопремию "Оскар" и впервые он забрал этот приз за роль второго плана в фильма "Малышка на миллион". Во время съемок актер работал вместе с Клинтом Иствудом.


"Брюс Всемогущий" и "Эван Всемогущий"

Многим зрителям Морган Фримен заполнился за роль Бога в фильме "Брюс Всемогущий", где он сыграл вместе с Джимом Керри, а после во второй части "Эван Всемогущий", где его коллегой стал Стив Карелл.


Темный рыцарь

Актер принял участие в супергеройской кинокартине с элементами неонуара "Темный рыцарь". Там он сыграл Люциуса Фокса - гениального ученого практика, изобретателя в сфере военных технологий и автора всех разработок, использованных Бэтменом.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 31 мая легендарный Клинт Иствуд отметил внушительный юбилей.


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Источник: Комментарии
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