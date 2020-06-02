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Дженнифер Энистон продает свою обнаженную фотографию

Дженнифер Энистон решила таким образом помочь в борьбе с COVID-19

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Дженнифер Энистон продает свою обнаженную фотографию

Звезда фильмов "Мы-Миллеры" и "Притворись моей женой" Дженнифер Энистон решила необычным способом собрать деньги, которые отправит на счет организации, помогающей жителям в борьбе с коронавирусной инфекцией. Актриса объявила на своей страничке в Instagram, что продает свою фотографию 25-летней давности.

Известно, что обнаженный черно-белый снимок голливудской знаменитости был сделан фотографом Марком Селигером, который поддержал благородную инициативу и выставил на продажу 25 своих фотографий, в том числе и со звездой "Друзей".

Снимок был сделан в 1995 году, на нем актриса позирует полностью обнаженной. Пока неизвестна стартовая цена лота, но вероятнее всего, что поклонники знаменитости захотят получить этот откровенный кадр в свою коллекцию.

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Известно, что вырученные деньги от продажи фотографии будут отправлены организации, которая помогает жителям в борьбе с пандемией. Она проводит бесплатное тестирование на COVID-19 и предоставляет услуги здравоохранения для менее обеспеченных граждан.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие знаменитости всячески пытаются поддержать людей в это непростое время и придумывают свои способы заработать деньги, чтобы отправлять их на благотворительность. К примеру, звездная чета Эштон Кутчер и Мила Кунис решили продавать вино. Вы бы купили?


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