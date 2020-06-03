kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.06.2020

BTC/USD

9619.13

ETH/USD

240.08

LTC/USD

46.72

НБУ 03.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Том Круз строит безопасное поселение для съемок нового фильма
commentss НОВОСТИ Все новости

Том Круз строит безопасное поселение для съемок нового фильма

Том Круз каждому члену команды обеспечит защиту от COVID-19

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Том Круз строит безопасное поселение для съемок нового фильма

Голливудский актер Том Круз решительно намерен продолжить съемки боевика "Миссия невыполнима 7" и уже начал строительство безопасной для работы деревни. Об этом сообщает издание Mirror.

Известно, что из-за пандемии коронавируса многие кинопремьеры и съемки фильмов были приостановлены.  И пусть киноиндустрия начинает понемногу оживать, возобновить полноценно работу над кинолентами очень проблематично. Голливудский актер Том Круз не намерен мириться с подобными условиями и планирует как можно скорее продолжить работу над фильмом. Для этого он строить защищенное от COVID-19 поселение в графстве Оксфордшир (Великобритания).

Седьмую часть "Миссии невыполнимой" должны были снять еще в марте 2020 года, но ради безопасности людей процесс временно остановили, а съемки перенесли из Венеции в Великобританию. Чтобы не терять драгоценное время и как можно скорее приступить к работе, Том Круз за личные средства арендовал территорию и строит там безопасное поселение для всей команды, которая задействована на съемках фильма. 

Актер приобретет каждому члену съемочной группы VIP-трейлер, в котором будет все необходимое для комфортного проживания. Звезды фильма, операторы, режиссеры и другие лица будут изолированы и не смогут покидать временную деревню. А чтобы попасть в нее каждый должен будет сдать тест на коронавирус. 

Инсайдер сообщает, что такая идея обойдется значительно дороже, чем, если бы все члены команды проживали в отеле, но Том Круз согласился оплатить все расходы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тома Круза хотят отправить в космос для съемок нового фильма. Что известно о новом проекте? 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/tom-cruise-builds-entire-covid-22129469
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!