Том Круз строит безопасное поселение для съемок нового фильма

Голливудский актер Том Круз решительно намерен продолжить съемки боевика "Миссия невыполнима 7" и уже начал строительство безопасной для работы деревни. Об этом сообщает издание Mirror.

Известно, что из-за пандемии коронавируса многие кинопремьеры и съемки фильмов были приостановлены. И пусть киноиндустрия начинает понемногу оживать, возобновить полноценно работу над кинолентами очень проблематично. Голливудский актер Том Круз не намерен мириться с подобными условиями и планирует как можно скорее продолжить работу над фильмом. Для этого он строить защищенное от COVID-19 поселение в графстве Оксфордшир (Великобритания).

Седьмую часть "Миссии невыполнимой" должны были снять еще в марте 2020 года, но ради безопасности людей процесс временно остановили, а съемки перенесли из Венеции в Великобританию. Чтобы не терять драгоценное время и как можно скорее приступить к работе, Том Круз за личные средства арендовал территорию и строит там безопасное поселение для всей команды, которая задействована на съемках фильма.

Актер приобретет каждому члену съемочной группы VIP-трейлер, в котором будет все необходимое для комфортного проживания. Звезды фильма, операторы, режиссеры и другие лица будут изолированы и не смогут покидать временную деревню. А чтобы попасть в нее каждый должен будет сдать тест на коронавирус.

Инсайдер сообщает, что такая идея обойдется значительно дороже, чем, если бы все члены команды проживали в отеле, но Том Круз согласился оплатить все расходы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тома Круза хотят отправить в космос для съемок нового фильма. Что известно о новом проекте?

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