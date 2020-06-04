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Модель Кара Делевинь заявила о своей пансексуальности

Кара Делевинь объяснила, что для нее пол человека не имеет значения

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Модель Кара Делевинь заявила о своей пансексуальности

Талантливая актриса и супермодель Кара Делевинь решила расставить все точки над "і" в вопросах своей сексуальной ориентации. Знаменитость заявила, что она пансексуалка. Об этом сообщает издание Variety.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей призналась, что пол человека для нее не имеет значения, потому что она всегда влюбляется в личность. Кара не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, но несколько лет назад она открыто заявила о своих отношениях с актрисой Эншли Бенсон. Девушки не скрывали своих чувств друг к другу, много времени проводили вместе, устраивали романтические свидания и делились некоторыми кадрами в социальной сети.

Но недавно стало известно о том, что пара рассталась. Знаменитость не стала называть причины разрыва, попросила лишь поклонников не говорить ничего плохого не ее бывшую возлюбленную. Сама актриса заявила, что не является бисексуалкой, она может влюбится как в парня, так и девушку. Главное, чтобы этот человек был ей интересен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супермодель Кара Делевинь раскрыла своей личный номер телефона в сети и призвала к общению. Хотите написать звезде? 


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Источник: https://variety.com/2020/film/features/cara-delevingne-pansexual-fiona-apple-pride-lgbtq-1234623248/
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