Анджелине Джоли – 45: путь актрисы от наркотиков до всемирной славы

Голливудская красотка, звезда фильмов "Лара Крофт" и "Малефисента" Анджелина Джоли сегодня, 4 июня, празднует свой юбилей. В этом году знаменитости исполнилось 45 лет. За это время она построила невероятную карьеру в кинематографе, пробуя себя в роли актрисы, сценаристки, режиссера и продюсера. Но помимо этого, Анджелина Джоли - модель, посол доброй воли ООН и многодетная мама.

По случаю дня рождения звезды, мы решили раскрыть некоторые факты ее биографии, которые покажут, что путь актрисы к всемирному признанию был тернистым.

Актерские амбиции

В одном из интервью Анджелина Джоли рассказала, что любовь к актерству привила ей мама, которая сама была актрисой и часто водила ее с братом на просмотр кинофильмов. Поэтому в 11-летнем возрасте будущая звезда начала обучатся в киношколе в Лос-Анджелесе. Но Джоли оказалась не единственной студенткой с большим потенциалом, поэтому часто чувствовала себя аутсайдером среди других. Также она стеснялась своего худого телосложения и внешнего вида, потому что носила одежду, купленную в секонд-хендах.

Ненависть к себе

Юные годы актрисы сложно назвать безоблачными и радужными, потому что Джоли чувствовала себя подавленной и бесполезной. Ее попытки начать модельный бизнес были провальными и будущей актрисе было тяжело принимать неудачи, поэтому она стала наносить себе ножевые порезы на теле. Джоли признается, что ритуал нанесения ран самой себе и ощущение боли от этого, возможно, ощущение самой себя живым существом стали для нее некой терапией. Знаменитость рассказала, что в то время она испытывала ненависть к себе.

Во все тяжкие

Однажды актриса заявила, что могла умереть в юном возрасте из-за пристрастия к наркотическим веществам. Джоли призналась, что до 20 лет попробовала все, что возможно.

Отказ от фамилии отца

С отцом у актрисы очень сложные отношения. Она с ним не общается уже несколько лет и не разрешает ему видеться со своими детьми. Анджелина Джоли винила отца за то, что он изменял матери и бросил ее с двумя детьми. Были моменты, когда они налаживали общение, например, на съемках фильма "Лара Крофт", но все закончилось скандалом. В 2002 года актриса официально стала использовать второе имя "Джоли" в качестве фамилии, отказавшись от "Войт". Отец после такого решения заявил, что его дочь имеет проблемы с психикой.

Прорыв и признание

С 1997 года актриса понемногу завоевывает любовь поклонников и кинокритиков. Она снимается в фильме "Эмми", "Джиа", "Власть страха". А в 1999 году на экраны выходит фильм "Прерванная жизнь", который обернулось настоящим триумфом для Анджелины Джоли. За роль необузданной бунтарки Лисы Роув она получила свой третий "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров США и, наконец, "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана". Все ведущие критики рукоплескали Анджелине Джоли, которая моментально обрела в Голливуде звездный статус.

2000-е годы ознаменовались для актрисы участием в фильмах о супергероине Ларе Крофт. И несмотря на то, что кинокритики не особо оценили эти проекты, они приносли неплохую прибыль. За вторую часть "Лары Крофт" актриса получила гонорар в 12 миллионов долларов, став тем самым одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Почетный гражданин Камбоджи и храм в честь Анджелины

По словам Джоли, глаза на происходящую в странах третьего мира гуманитарную катастрофу ей открыла Камбоджа. Актриса совершила несколько поездок в лагеря беженцев в Пакистане и жертвовала крупные суммы в фонды, занимающиеся помощью пострадавшим. А в 2001 году руководство комиссии по делам беженцев провозгласило Джоли послом доброй воли ООН.

В 2004 году за гуманитарную работу, проведенную в Камбодже, премьер-министр страны наградил актрису званием почетного гражданина. В августе 2005 года актриса получила официальное подданство Камбоджи от короля этой страны за свои заслуги, направленные на помощь жителям. В Камбодже в честь Анджелины назвали храм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Анджелина Джоли рассказала о своих комплексах. Что не устраивает актрису в себе?

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