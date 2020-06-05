Настя Каменских рассказала о неудачном опыте похудения

Украинская артистка Настя Каменских любит радовать поклонников новыми фотографиями, на которых демонстрирует свою красивую фигуру. Но путь певицы к идеальному телу был очень непростой. На своей странице в Instagram звезда рассказала, к каким жестким мерам похудения ей пришлось прибегать и чем это закончилось.

Знаменитость призналась, что три года назад, когда у нее случился перелом ноги и ей пришлось пережить две операции, длительная реабилитация и восстановление отразились на ее фигуре лишними килограммами. И Настя начала с ними активную борьбу, выбрав для этого строгую диету. Звезда употребляла пищу только в чистом виде (без соли и специй) и маленькими порциями. И ее организм переживал серьезный стресс, потому что от чувства голода ее мучали сильные головные боли, которые не давали нормально спать.

И даже несмотря на истощение, певица смогла питаться в таком режиме целых два месяца. Она вспоминает, что в тот период ей было очень плохо.

Сейчас Настя Каменских в отличной форме, она больше не садится на жесткие диеты, а придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом. Она часто устраивает фитнес-тренировки в своей социальной сети для поклонников и делится с ними ценными советами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских показала эффективные упражнения для упругих ягодиц.

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