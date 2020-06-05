Названа самая трудолюбивая актриса Голливуда

Новостной портал Business Insider и крупнейший в мире веб-сайт о кинематографе IMDb провели исследование и определили самую трудолюбивую голливудскую актрису. Ею была признана звезда фильмов "Отряд самоубийц" и "Фокус" Марго Робби.

Известно, что 29-летняя звезда за последние 5 лет успела сняться в 15 полнометражных кинолентах, дважды сыграть в фильмах эпизодические роли, а также поработать в качестве продюсера в одном кинопроекте.

Самой яркой для Марго Робби стала роль суперзлодейки Харли Квинн в фильмах "Отряд самоубийц", который вышел на экраны в 2016 году, а а также "Хищные птицы" 2020 года. И если отзывы кинокритиков по первому фильмы были неоднозначны, то вторая кинолента, где Робби сыграла главную роль, была принята положительно. Актриса также снялась в кинокартине Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде", сыграла в драматическом фильме "Скандал", кинолентах "Две королевы", "Страна грез", "Тоня против всех", "Репортерша" и многих других.

В общем рейтинге самых трудолюбивых актеров Голливуда 29-летняя знаменитость оказалась на пятой позиции, ее опередили мужчины: Брэд Питт, Николас Кейдж, Сэмюэл Л. Джексон и Уилл Феррелл.

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