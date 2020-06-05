kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.06.2020

BTC/USD

9774.07

ETH/USD

245.48

LTC/USD

47.69

НБУ 05.06.2020

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Названа самая трудолюбивая актриса Голливуда
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа самая трудолюбивая актриса Голливуда

За последние пять лет актриса поработала над 19 фильмами

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Названа самая трудолюбивая актриса Голливуда

Новостной портал Business Insider и крупнейший в мире веб-сайт о кинематографе IMDb провели исследование и определили самую трудолюбивую голливудскую актрису. Ею была признана звезда фильмов "Отряд самоубийц" и "Фокус" Марго Робби.

Известно, что 29-летняя звезда за последние 5 лет успела сняться в 15 полнометражных кинолентах, дважды сыграть в фильмах эпизодические роли, а также поработать в качестве продюсера в одном кинопроекте. 

Самой яркой для Марго Робби стала роль суперзлодейки Харли Квинн в фильмах "Отряд самоубийц", который вышел на экраны в 2016 году,  а а также "Хищные птицы" 2020 года. И если отзывы кинокритиков по первому фильмы были неоднозначны, то вторая кинолента, где Робби сыграла главную роль, была принята положительно. Актриса также снялась в кинокартине Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде", сыграла в драматическом фильме "Скандал", кинолентах "Две королевы", "Страна грез", "Тоня против всех", "Репортерша" и многих других.

В общем рейтинге самых трудолюбивых актеров Голливуда 29-летняя знаменитость оказалась на пятой позиции, ее опередили мужчины: Брэд Питт, Николас Кейдж, Сэмюэл Л. Джексон и Уилл Феррелл. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой голливудский актер был призван самым сквернословным


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popcornnews.ru/news/margo-robbi-priznali-samoy-trudolyubivoy-aktrisoy-v-gollivude
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!