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Звезда сериала «Счастливы вместе» может сесть в тюрьму

Актрисе грозит до трех лет тюрьмы

сегодня, 14:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

39-летняя российская актриса Наталья Бочкарева, получившая большую популярность благодаря сериалу "Счастливы вместе" попала в серьезный скандал. Сейчас знаменитость находится под подпиской о невыезде и может угодить за решетку.  Об этом сообщает издание "СтарХит".

Известно, что Бочкареву лишили водительских прав почти на два года, а также ей выписали штраф в сумме 30 тысяч рублей (более 11 тыс. гривен) за то, что она отказалась проходить проверку на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Скандал вокруг российской актрисы начался еще в сентябре, когда машину звезды остановили сотрудники дорожно-патрульной службы и учуяли запах алкоголя, а также нашли в авто порошкообразное вещество.

Однако, сама Бочкарева опровергает информацию о том, что у нее были изъяты наркотики. Актриса утверждает, что кто-то придумал эту историю и захотел на ней просто заработать.

Инсайдер же сообщает, что звезду сериала "Счастливы вместе" обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотических средств. Если ее вина будет доказана в суде, актрисе грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезду американского сериала "Отчаянные домохозяйки" посадили в тюрьму за дачу взятки.

Источник: https://www.starhit.ru/novosti/natale-bochkarevoy-grozit-do-treh-let-tyurmyi-196709/
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