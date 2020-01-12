Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы

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Известная российская актриса и драматург Рената Литвинова попала в ДТП. Как передает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в центре Москвы. В сообщении говорится, что сегодня, 12 января, теле-звезде исполнилось 53 года, и в свой праздник она решила погулять по улицам российской столицы.
Но, видимо, она оказалась не в то время, не в том месте. Так, возле ресторана быстрого питания "Макдональдс" на нее наехал автомобиль. Известно, что за рулём авто находилась женщина, которая скрылась с места ДТП. Однако спустя получаса правоохранители правонарушительницу задержали и допросили.
"Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по ДТП на Тверском бульваре, где сбили актрису. По словам девушки, которая сидела за рулём автомобиля "мерседес", она действительно совершила наезд на женщину, а после столкновения скрылась с места аварии. Сейчас на месте работают инспекторы патрульной службы, выясняют все обстоятельства",- говорится в сообщении.
В результате аварии, Рената получила повреждения конечностей. На место происшествия приехали врачи скорой помощи, они моментально оказали экстренную помощь актрисе, предварительно диагностировав травмы руки и ноги.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная модель голой выпала из окна в центре Москвы.
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