Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды скандал Известную украинскую ведущую пытались ограбить
НОВОСТИ Все новости

Известную украинскую ведущую пытались ограбить

У ведущей пытались украсть кошелек

сегодня, 14:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ведущая телепередачи "Все буде добре" Надежда Матвеева рассказала, как едва не стала жертвой грабителей, но благодаря своей бдительности, сумела отпугнуть вора. 

Знаменитость прогуливалась в подземном магазине в центре Киева, когда почувствовала что-то "неладное" в сумке. Она резко обернулась и увидела трех женщин цыганской наружности, при чем заметила она их немного раньше. Одна из них протянула ведущей кошелек, когда та угрожающе спросила: "Сперли?". Но женщина заявила, что грабителем оказался парень, который убежал.

После этого, Матвеева еще раз просмотрела сумку, чтобы убедиться все ли вещи на месте. Ведущая обратилась к подписчикам и напомнила, что в людных местах стоит внимательно смотреть за личными вещами, в частности сумку необходимо плотно закрыть и держать в поле своего зрения. А для кошелька, мобильного телефона и других ценных вещей должен быть отдельный карманчик или отделение сумки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что знаменитая актриса Руслана Писанка рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней на киевском вокзале. Артистку хотели ограбить цыгане, они вскрыли ей рюкзак, но украсть ничего не успели, потому что вовремя подоспел муж знаменитости.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...