Известную украинскую ведущую пытались ограбить

Ведущая телепередачи "Все буде добре" Надежда Матвеева рассказала, как едва не стала жертвой грабителей, но благодаря своей бдительности, сумела отпугнуть вора.

Знаменитость прогуливалась в подземном магазине в центре Киева, когда почувствовала что-то "неладное" в сумке. Она резко обернулась и увидела трех женщин цыганской наружности, при чем заметила она их немного раньше. Одна из них протянула ведущей кошелек, когда та угрожающе спросила: "Сперли?". Но женщина заявила, что грабителем оказался парень, который убежал.

После этого, Матвеева еще раз просмотрела сумку, чтобы убедиться все ли вещи на месте. Ведущая обратилась к подписчикам и напомнила, что в людных местах стоит внимательно смотреть за личными вещами, в частности сумку необходимо плотно закрыть и держать в поле своего зрения. А для кошелька, мобильного телефона и других ценных вещей должен быть отдельный карманчик или отделение сумки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что знаменитая актриса Руслана Писанка рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней на киевском вокзале. Артистку хотели ограбить цыгане, они вскрыли ей рюкзак, но украсть ничего не успели, потому что вовремя подоспел муж знаменитости.

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