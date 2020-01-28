Брата популярной рэп-исполнительницы Ники Минаж приговорили к 25 годам тюрьмы

Старший брат популярной рэп-исполнительницы Ники Минаж, которая вышла замуж за бойфренда-насильника, приговорен к 25 годам лишения свободы за изнасилование своей 11-летней падчерицы. Отметим, что суд признал вину Джелани Маража через два года после того, как присяжные вынесли обвинительный вердикт по этому делу. Об этом пишет TMZ.



Сообщается, что Ники Минаж на заседание суда и на оглашение приговора не пришла. Адвокат мужчины зачитал в зале суда ее письма, написанные в 2016 году в попытке добиться смягчения приговора. В том письме Ники назвала Джелани "терпеливым, нежным, искренним, самоотверженным".



Сам Джелани Минаж свою вину не признал, а его адвокат заявил о подготовке к апелляции. В свою очередь, Джелани извинился за свой поступок. Он добавил, что в то время у него была проблема с чрезмерным употреблением алкоголя.



Напомним, что в 2017 году бывшая падчерица Минаж предоставила против него показания в суде и обвинила его в изнасиловании.



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