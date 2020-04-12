"Секс в большом городе": героини популярного сериала помирились благодаря коронавирусу

55-летняя Сара Джессика Паркер и 63-летняя Ким Кэттролл, известные по сериалу "Секс в большом городе", вместе снялись в подкасте The Bradshaw Boys спустя четыре года, которые не виделись из-за ссоры и разногласий. Актрисы поблагодарили врачей, которые в непростое время спасают людей в Нью-Йорке и по всему миру.

Это стало знаменательной встречей, до этого артистки не виделись с 2017 года. Тогда Ким Кэттролл заявила, что Сара Джессика Паркер никогда не была ее подругой. Паркер тогда резко отреагировала на выпад коллеги.

"Мое сердце просто разбито. Мне очень грустно, потому что я совсем иначе вспоминаю съемки в сериале. Да, это была работа, но в то же время проект стал для нас чем-то личным, ведь мы потратили на него годы и даже десятилетия своей жизни. Мне нравилось сниматься в нем, и я люблю этих женщин", - делилась с папарацци актриса.

Столкновения между актрисами продолжились в соцсетях. Кэттролл неизменно называла Паркер лицемеркой и напоминала ей, что она не является ее подругой. Однако знаменитая "Кэрри Брэдшоу" не оставляла надежды наладить отношения с "Самантой Хоупс" и из раза в раз обращалась к ней в своем блоге, подвергаясь грубой реакции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сара Джессика Паркер, которая является поклонницей красивой обуви не только на экране, но и в жизни, выпустила коллекцию разноцветных женских босоножек.





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