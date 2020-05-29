Forbes лишил модель Кайли Дженнер статуса миллиардера

22-летняя звезда Кайли Дженнер угодила в неприятный скандал. Американское авторитетное издание Forbes лишило модель статуса "самого молодого миллиардера". Об этом сообщается на сайте журнала.

В марте прошлого года Forbes включил Кайли Дженнер в рейтинг миллиардеров, которые заработали свой капитал собственными силами. На тот момент модели был 21 год, поэтому она и стала "самой молодой" в престижном списке.

Но данные, которые недавно предоставила косметическая компания Coty, говорят о том, что состояние американской звезды составляет менее 900 млн долларов. При том, что 340 млн долларов бизнесвумен получила от продажи 51% своего бренда Kylie Cosmetics производителю косметических продуктов Coty. Документы, обнародованные в ходе сделки, подтвердили, что бизнес 22-летний модели не такой уж и успешный, как она утверждала.

Знаменитости за несколько лет удалось убедить СМИ и общественность в том, что ее собственный бренд приносит огромный доход. Но продажи ее косметики упали на более чем 60%. Эксперты уверены, что компания не могла так быстро рухнуть и припустили, что бизнес модели вовсе и не был такой успешный, как она утверждала, а цифры предоставленные ею, были ложными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Кайли Дженнер продемонстрировала, каким должен быть маникюр летом 2020.

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