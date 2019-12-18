Легендарная группа Imagine Dragons уходит со сцены

Популярная американская инди-рок-группа Imagine Dragons шокировала поклонников неожиданной новостью. Музыканты решили временно покинуть сцену. Об этом сообщает издание CNN.

32-летний певец и лидер группы Дэн Рейнольдс заявил, что он устал от продолжительных концертов, гастролей и работы над новыми хитами, точно также, как и другие участники коллектива. Помимо этого, в группе начались разногласия, поэтому музыканты решили на время покинуть сцену и вернуться к своим семьям.

Фронтмен Imagine Dragons признался, что хочет уделить время своим родным, у него недавно родился четвертый ребенок – сын Валентин. У других участников коллектива также есть дети, которых они редко видят. А если они не смогут долгое время быть без концертов и сцены, тогда снова отправятся в путь.

Известно, что Дэн Рейнольдс во время своего отпуска также хочет восстановить здоровье. У лидера группы хроническое заболевание суставом, поэтому он придерживается определенной диеты, занимается йогой и растяжкой.

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