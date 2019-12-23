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Певица Алина Гросу случайно обнажила грудь на сцене

У певицы во время концерта сползло платье

сегодня, 12:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

С 24-летней украинской певицей Алиной Гросу во время выступления на премии "Музыкальная платформа" случился конфуз. Артистка так увлеклась танцами и исполнением песни, что не заметила, как обнажила грудь. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram и опубликовала пару пикантных фото.

Алина Гросу любит радовать поклонников откровенными и сексуальными снимками, поэтому постоянно выбирает наряды, которые помогают подчеркнуть все ее прелести.  На музыкальную церемонию она пришла в черно-белом платье в пол, в котором был разрез до бедра и глубокое декольте. Певица смотрелась эффективно и с удовольствием позировала на камеры. 

Однако во время своего выступления, Гросу настолько отдалась песне и танцевальной постановке, что не смогла удержать платье, которое случайно сползло и обнажило ее грудь.  На фотографиях видно, что певица не растерялась и продолжала вести себя естественно. Но о своем конфузе рассказала своим подписчикам и отнеслась к этой ситуации с юмором. Алина Гросу показала две фотографии, прикрыв интимные места смайликом и расспросила своих фолловеров, в какие неприятные ситуации попадали они.

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К слову, подписчики звезды поддержали ее, подчеркнув, что для концерта она выбрала очень красивое платье, а также поздравили ее с наградой "Лучшая песня 2019 года".

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 56-летняя Лолита пришла на музыкальную премию в "голом" платье. 

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