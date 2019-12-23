«У меня собаку так зовут»: Нюшу высмеяли за странное имя дочери

29-летняя популярная российская певица Нюша в прошлом году родила дочь, но тщательно скрывала ее лицо и имя от общественности. Только на днях артистка рассекретила малышку, чем вызвала у фанатов настоящий шок. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Известно, что певица Нюша в 2017 году тайно вышла замуж за российского чиновника Игоря Сизова, а спустя год родила ему первенца – дочь Симбу. Представить миру своего ребенка Нюша долго не решалась, но сегодня в продаже появился декабрьский номер журнала HELLO, где певица позирует на обложке со своей маленькой дочерью.

Артистка призналась, что они с мужем долго выбирали имя своему первенцу, потому что учитывали все факторы: знак зодиака, год, характер и прочее. Нюша считает, что это влияет на дальнейшую судьбу человека.

Но после того, как поклонники звезды узнали имя ее дочери, начали его высмеивать. Многие фолловеры в комментариях к посту написали: "А сын будет - Пумба?", "У меня кот Симба", "Странно, что она ребенку из смешариков имя не выбрала", "У меня собачку так зовут". Но нашлись и те, кто поддержал певицу, отметив, что имя красивое. Пользователи Instagram также предположили, что Симба – ласковое прозвище, а дочь на самом деле зовут Серафима.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Светланы Лободы намекнула на беременность мамы.