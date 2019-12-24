Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Известное американское издание опубликовало рейтинг музыкантов последнего десятилетия, которые могут похвастаться высокими доходами. Об этом сообщается на сайте Forbes.

Лидером списка стал 54-летний американский рэпер, актер и продюсер Dr. Dre, который выпустил свой последний альбом три года назад и уже давно не гастролировал. Но при этом его доходы составляют 950 млн долларов. Такой финансовый успех музыканта связан с его бизнесом, ведь он владеет 20% акций Beats (производитель наушников и динамиков – ред.), которая является частью компании Apple.

На втором месте в рейтинге оказалась 30-летняя популярная певица Тейлор Свифт, которая может похвастаться доходом в 825 млн долларов. В этом году она выпустила седьмой студийный альбом, который получил две музыкальные премии, а песни Тейлор Свифт продолжают покорять хит-парады

Третье место досталось 38-летней американской певице Бейонсе, она заработала 685 млн долларов. Половину своего дохода звезда получила благодаря гастролям. А вот ее муж Jay Z занял только седьмую строчку списка, а его доходы составили 560 млн долларов.

На четвертом месте оказалась ирландская рок-группа U2 (675 млн. долларов), далее в списке идет известный хип-хоп исполнитель Diddy (605 млн долларов).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Forbes назвал имена актрис, которые больше всех заработали за 2019 год.