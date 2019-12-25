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Джастин Бибер возвращается на сцену после борьбы с депрессией

В 2020 году Бибер презентует свой новый альбом

сегодня, 10:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

25-летний канадский поп и R&B-певец Джастин Бибер решил сделать своим поклонникам новогодний подарок и заявил, что возвращается на сцену с новым концертным туром. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram.

Известно, что в конце марта 2019 года Бибер взял перерыв в музыкальной карьере, чтобы посвятить свободное время семье, а также заняться своим здоровьем. Певец признался, что у него развилась серьезная депрессия, поэтому у него нет ни сил, ни энергии, чтобы давать концерты и радовать своих фанатов. Но еще тогда он отметил, что новый альбом будет, только неизвестны сроки его выхода.

Теперь поклонники в ожидании новых хитов, ведь Джастин уже объявил о возвращении на сцену в 2020 году.  Первая песня из его пятого студийного альбома выйдет уже 3 января, а затем последует презентация пластинки. Гастроли пройдут по городам США и начнутся в мае.


Напомним, жена исполнителя Хейли Бибер впервые прокомментировала свою беременность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что папарацци засняли фото падения Джастина Бибера с моноцикла и сделали его героем мемов. 

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