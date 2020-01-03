Анна Седокова планирует запустить авторское шоу о сексе

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Известная певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала своим поклонникам про планы на 2020 год. Звезда все детально расписала на своей странице в Instagram, приоткрыв много интересного.
Так, украинская артистка планирует провести большие сольные концерты в Москве, Питере и Киеве, чтобы представить свой новый альбом "PROlubov", премьера которого состоялась в начале декабря 2019 года.
Помимо этого, Седокова хочет вернуться на телевидение и уже определилась с каналом, на котором хочет работать. А в январе она начинает съемки своего авторского интернет-шоу, на котором будут подниматься темы отношений и секса, поэтому приглашает к сотрудничеству талантливых сценаристов.
Также певица будет активно работать над собственным брендом одежды, она планирует открыть новый офис и запустить оптовые продажи.
Напомним, что американский актер Ник Джонас и его супруга Приянка Чопра запускают свое реалити-шоу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская актриса Пэрис Хилтон планирует запустить реалити-шоу на Закарпатье.
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