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Анна Седокова планирует запустить авторское шоу о сексе

Седокова рассказала о целях на 2020 год

сегодня, 18:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известная певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала своим поклонникам про планы на 2020 год. Звезда все детально расписала на своей странице в Instagram, приоткрыв много интересного.

Так, украинская артистка планирует провести большие сольные концерты в Москве, Питере и Киеве, чтобы представить свой новый альбом "PROlubov", премьера которого состоялась в начале декабря 2019 года. 

Помимо этого, Седокова хочет вернуться на телевидение и уже определилась с каналом, на котором хочет работать. А в январе она начинает съемки своего авторского интернет-шоу, на котором будут подниматься темы отношений и секса, поэтому приглашает к сотрудничеству талантливых сценаристов.

Также певица будет активно работать над собственным брендом одежды, она планирует открыть новый офис и запустить оптовые продажи. 

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Напомним, что американский актер Ник Джонас и его супруга Приянка Чопра запускают свое реалити-шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская актриса Пэрис Хилтон планирует запустить реалити-шоу на Закарпатье. 

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