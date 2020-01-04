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Пока Влад Топалов в Москве: Регина Тодоренко засветилась с другим мужчиной на отдыхе

Телеведущая опубликовала в Instagram фото с Бали

сегодня, 19:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией с отдыха на острове Бали. Так, на снимке 29-летняя теле-звезда предстала не одна, а с известным 35-летним украинским путешественником Антоном Птушкиным. Известно, что Регина помогала Антону в съемках одного из выпусков об индонезийском острове для его YouTube-канала.

"Пока Влад Топалов работает в Москве, Регина отдыхает с Антоном Птушкиным на Бали. Если вы ещё не видели новый выпуск Антона про Бали, срочно в YouTube. Срочно. Хотя нет, не смотрите. А то вам сразу захочется купить билет в одну сторону", - написала Тодоренко под публикацией в соцсети.

Стоит отметить, что Птушкин и жена экс-солиста группы "Smash", Влада Топалова были ведущими одного популярной программы о путешествиях "Орел и решка". После ухода Антон продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала в YouTube.

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Источник: https://www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=uk
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