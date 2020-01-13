Умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника"

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На 81 году жизни скончался режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг. Об этом рассказал на своей странице в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.
"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника". Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе — ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино", - написал он.
Как сообщало издание "Комментарии", 28 сентября
2019 года на
85 году жизни умер режиссер и художественный руководитель Ленкома Марк
Захаров. За свою карьеру Захаров срежиссировал больше 40 театральных
постановок, около 25 телеспектаклей и семь фильмов, включая 12 стульев (1976),
Обыкновенное чудо (1978) и Тот самый Мюнхгаузен (1980).
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