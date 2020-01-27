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Грэмми-2020: яркие наряды знаменитостей с красной дорожки

Эти звездные наряди поразили своей экстравагантностью

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

В это воскресенье, 26 января, мировые знаменитости собрались вместе по случаю 62-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми". Звезды прошлись по красной дорожке, похваставшись своими яркими нарядами.

Ариана Гранде

Популярная певица пришла на мероприятие в воздушном бальном платье серого цвета, сшитом на заказ. Свой образ артистка подчеркнула  велюровыми перчатками такого же оттенка, маленькими сверкающими серьгами и фирменным хвостом.

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Гвен Стефани

50-летняя певица решила похвастаться стройными ногами в белом мини-платье от Dolce & Gabbana, расшитом бисером и камнями, а также ботфортами в тон. Артистка решила не делать акцент на украшениях, поэтому выбрала невзрачные серьги с жемчужиной.

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Билли Айлиш

Эта артистка стала самой обсуждаемой на "Грэмми", ведь ей удалось одержать победу в четырех номинациях. Молодая исполнительница выбрала для красной дорожки костюм-пижаму от Gucci черно-салатового цвета, в тон своим волосам. Не обошлась Билли и без своего постоянного аксессуара — маски для лица.

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Лиззо

Рэп-исполнительница Lizzo, которая известна не только своими песнями, но и пышными формами, удивила элегантным нарядом. Она появилась на мероприятии в белом платье, усыпанном кристаллами с высоким вырезом. Артистка дополнила свой образ белоснежной накидкой из искусственного меха, а шею украсила дорогим колье.

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Хайди Клум

46-летняя звезда решила продемонстрировать свою стройную фигуру, поэтому выбрала для церемонии полупрозрачное платье со сверкающей вышивкой, глубоким декольте и высоким разрезом на юбке, который выставлял напоказ ее подтянутые ножки.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие наряды звезд были признаны самыми яркими на кинопремии SAG Awards 2020. 


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/krasnaya-dorozhka-premii-gremmi-2020-ariana-grande-billi-aylish--shon-mendes-gven-stefani-i-drugie
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