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Орландо Блума заметили в компании известной модели

В отсутствии своей невесты Орландо не скучал

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Орландо Блума заметили в компании известной модели

Британского актера, звезду фильмов "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец" Орландо Блума недавно заметили на модном показе немецкого бренда Hugo Boss. Компанию знаменитости составила известная модель Кара Делевинь.

Голливудские звезды весело проводили время и наслаждались модным показом из зрительного зала, после чего с удовольствием вместе позировали на камеру. Орландо был без своей невесты Кэти Перри, но зато с четвероногим другом, которого позволил подержать Каре на руках. 

Для светского выхода Орландо выбрал костюм светло-коричневого цвета и свитер в тон, а свой образ подчеркнул белоснежными кедами. А вот Делевинь пришла на модный показ в деловом костюме сиреневого цвета, который дополнила белой футболкой и белыми сапогами на каблуке.

Напомним, что сейчас Орландо Блум вместе с Карой работают над продолжением фэнтезийного сериала "Карнивал Роу", где они исполняют главные роли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Кэтти Перри и звезда "Пиратов" решили перенести свадебное торжество.


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Источник: https://storinka.com.ua/2020/02/orlando-blum-poveselilsa-v-kompanii-kary-delevin/
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