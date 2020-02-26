Орландо Блума заметили в компании известной модели

Британского актера, звезду фильмов "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец" Орландо Блума недавно заметили на модном показе немецкого бренда Hugo Boss. Компанию знаменитости составила известная модель Кара Делевинь.

Голливудские звезды весело проводили время и наслаждались модным показом из зрительного зала, после чего с удовольствием вместе позировали на камеру. Орландо был без своей невесты Кэти Перри, но зато с четвероногим другом, которого позволил подержать Каре на руках.

Для светского выхода Орландо выбрал костюм светло-коричневого цвета и свитер в тон, а свой образ подчеркнул белоснежными кедами. А вот Делевинь пришла на модный показ в деловом костюме сиреневого цвета, который дополнила белой футболкой и белыми сапогами на каблуке.

Напомним, что сейчас Орландо Блум вместе с Карой работают над продолжением фэнтезийного сериала "Карнивал Роу", где они исполняют главные роли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Кэтти Перри и звезда "Пиратов" решили перенести свадебное торжество.

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