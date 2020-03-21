Певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев соблюдать карантин

Украинская певица Джамала анонсировала свой онлайн-концерт и призвала украинцев соблюдать карантин и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Соответствующее видео певица записала для издания Hromadske.



Также она на своем примере рассказала о правилах поведения в условиях карантина. По словам певицы, она проводит много времени дома и лишь иногда выходит на короткие прогулки в маске.

Джамала выразила надежду, что сегодня все украинцы соблюдают карантин и важные правила, ведь только с помощью дисциплины, по ее словам, можно победить вирус. Также певица рассказала о том, что часто моет руки и старается не отчаиваться.

Для вдохновения фанатов Джамала проведет свой онлайн-концерт 24 марта. Пока неизвестно, как это будет проходить: где будет выступать певица, как долго будет длиться концерт, какое будет качество звука и видео и где будет транслироваться выступление.

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