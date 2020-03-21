Певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев соблюдать карантин

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Украинская певица
Джамала анонсировала свой онлайн-концерт и призвала украинцев соблюдать
карантин и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Соответствующее
видео певица записала для издания Hromadske.
Также она на своем
примере рассказала о правилах поведения в условиях карантина. По словам певицы,
она проводит много времени дома и лишь иногда выходит на короткие прогулки в
маске.
Джамала выразила
надежду, что сегодня все украинцы соблюдают карантин и важные правила, ведь
только с помощью дисциплины, по ее словам, можно победить вирус. Также певица
рассказала о том, что часто моет руки и старается не отчаиваться.
Для вдохновения фанатов
Джамала проведет свой онлайн-концерт 24 марта. Пока неизвестно, как это будет
проходить: где будет выступать певица, как долго будет длиться концерт, какое
будет качество звука и видео и где будет транслироваться выступление.
Как сообщал портал "Комментарии",
мэр Нью-Йорка попросил Илона Маска заняться производством аппаратов искусственной
вентиляции легких.
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