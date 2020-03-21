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Певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев соблюдать карантин

Таким способом Джамала хочет оставить на карантине как можно больше людей

сегодня, 02:08
Автор:

• Антон Варанов

Певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев соблюдать карантин

Украинская певица Джамала анонсировала свой онлайн-концерт и призвала украинцев соблюдать карантин и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Соответствующее видео певица записала для издания Hromadske.

Также она на своем примере рассказала о правилах поведения в условиях карантина. По словам певицы, она проводит много времени дома и лишь иногда выходит на короткие прогулки в маске.

Джамала выразила надежду, что сегодня все украинцы соблюдают карантин и важные правила, ведь только с помощью дисциплины, по ее словам, можно победить вирус. Также певица рассказала о том, что часто моет руки и старается не отчаиваться.

Для вдохновения фанатов Джамала проведет свой онлайн-концерт 24 марта. Пока неизвестно, как это будет проходить: где будет выступать певица, как долго будет длиться концерт, какое будет качество звука и видео и где будет транслироваться выступление.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Нью-Йорка попросил Илона Маска заняться производством аппаратов искусственной вентиляции легких.


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Источник: https://twitter.com/HromadskeUA/status/1241048777089257475?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1241048777089257475&ref_url=https%3A%2F%2Ftk.media%2Fnews%2Fdzhamala-anonsirovala-onlayn-kontsert-i-prizvala-vseh-soblyudat-karantin-2020-03-20
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